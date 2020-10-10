طوافات الجيش باشرت منذ الصباح بإطفاء النيران في بلدات عكارية

باشرت طوافات الجيش منذ الصباح الباكر عملية إطفاء النيران التي ما زالت مشتعلة منذ أكثر من 36 ساعة في أحراج خراج بلدات سفينة القيطع، جديدة القيطع وبزال وفي محلة كاف الشومر في منطقة عيون السمك.

وأشار رئيس بلدية بزال الشيخ حاتم عثمان الى أن “طوافات الجيش ساعدت الى جانب عناصر الدفاع المدني والاهالي بالسيطرة على القسم الاكبر من الحريق، آملاً إخماده خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان لافتاً أمس تعرض احد الاشخاص في بلدة سفينة القيطع لبعض عناصر ومتطوعي الدفاع المدني خلال اداء مهماتهم باهماد النيران المشتعلة في احراج المنطقة طيلة الساعات ال24 الماضية بشكل متواصل،مما أثار استياء المتطوعين الذين عبروا عن امتعاضعهم ورفضهم لما حصل وغادروا الموقع اعتراضا على هذا الاسلوب في التعاطي مع من نذروا انفسهم للعمل بالمجان لخدمة الناس وحماية البيئة واطفاء الحرائق، مطالبين الجهات الرسمية المعنية بتأمين الحماية لهم خلال تأدية مهامهم، سيما وانها ليست المرة الاولى التي تحصل فيها مثل هكذا تعديات مرفوضة كليا.

وبفتح تحقيق بما حصل لمنع تكرار هذه الحادثة، كما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.