طوق أمني حول منطقة اطلاق الصواريخ في خراج صديقين والرمادية

يضرب الجيش اللبناني طوقاً امنياً حول المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في خراج بلدتي صديقين والرمادية، حيث يقوم بعمليات بحث وتفتيش واسعة عما إذا كان هناك من صواريخ اخرى لم تطلق، كما يقوم فريق الهندسة في الجيش بالكشف على المكان.

الى ذلك وصلت آليات الكتيبة الايطالية في “اليونيفيل” الى مكان اطلاق الصواريخ. وكانت اليونيفيل سيرت دوريات مكثفة الى جانب الجيش، في المنطقة التي شهدت توترا بعد ظهر اليوم.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي فتح الإثنين نيران مدفعيته مساء الاثنين باتجاه جنوب لبنان بعد محاولة إطلاق ستة صواريخ على شمال إسرائيل.

وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.