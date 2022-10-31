طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه

فاجأ ناشر موقع IMLebanon الصحافي طوني أبي نجم، فريق عمل برنامج “بدنا الحقيقة”، من خلال افتتاحه الحلقة بتقديم حلوى البقلاوة لمقدّم البرنامج الإعلامي وليد عبود ولفريق العمل، احتفالاً بمغادرة الرئيس ميشال عون للقصر الجمهوري.

ووصف أبي نجم الرئيس عون بالمدمّر، وقال إنّه في كلّ مرّة يصل فيها إلى موقع مسؤول، يجلب معه الشرور، واعتبر أنّ التاريخ سيلعنه.

وانتقد أبي نجم تكيّف عون مع السوري بدايةً، ومن ثمّ مع الإيراني، لينتقل مع الترسيم البحري إلى الحضن الأميركي، وشبّه حالته بحالة العاهرات اللواتي لا يفرّقن بين أسمر وأشقر وحنطي.

وفي معرض انتقاده لعهد الرئيس عون، قال أبي نجم: “ميشال عون كذّاب وجبران باسيل كذّاب أكتر منّو”، واعتبر أنّ “القوات اللبنانية” عقدت اتفاقاً مع الشيطان في “أوعى خيّك”، مشيراً إلى أنّ “مين جرّب المجرّب عقلو مخرّب”.

وعلى صعيد متّصل، رأى أبي نجم أنّ باسيل يشتهي رئاسة الجمهورية، ويمنع بالتالي على الممانعة تبنّي مرشح سواه، واعتبر أنّه يضع فريق الممانعة أمام خيار هو أو زلمته، مشيراً إلى أنّه قد يذهب إلى ترشيح الوزير السابق زياد بارود لرئاسة الجمهورية.

وفي سياق انتقاداته القاسية للعهد، اتّهم أبي نجم الرئيس عون بإبرام صفقة مع حاكم المركزي رياض سلامة، تمّ بموجبها التمديد للأخير عام 2017 من خارج جدول الأعمال، في مقابل رشوة حصل عليها عون على شكل هندسات مالية فاقت الـ 50 مليون دولار، وقال في هذا الإطار إنّ كلّ الحاضرين لجلسة التمديد رأوا البهجة بشكل واضح على وجهي جبران باسيل وسليم جريصاتي لدى حصول التمديد.

وفي السياق عينه، قال أبي نجم إنّ باسيل استدعى سلامة أكثر من مرّة بواسطة صديق مشترك بينهما، وكانت لديه في كلّ مرّة لائحة مطالب مالية طويلة، ولفت إلى أنّه لو دفع سلامة لائحة مطالب باسيل لما وصلت العلاقة بينهما إلى ما وصلت إليه.

هذا واعتبر الصحافي أبي نجم أنّ جبران باسيل لعب دور رئيس الظلّ طيلة سني العهد، وسليم جريصاتي مفتي العهد، منتقداً تدخّله بشكل مباشر لدى عدد من القضاة.

وفي سياق انتقاده لأداء العهد، عرّج أبي نجم على الأوسمة التي منحها رئيس الجمهورية لحاشيته، وقال إنّها جميعها ستهترىء وسيبقى الوسام الذي منحه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، موضحاً في هذا الإطار إلى أنّ عون منح عبود أرفع وسام من خلال قوله في إطلالة له، إنّه رفض أن يطلعه بشكل مسبق على التشكيلات القضائية.

على صعيد آخر، انتقد الصحافي أبي نجم ازدواجية “حزب الله” التي ظهرت بشكل فاقع بحسب رأيه خلال مفاوضات الترسيم البحري مع إسرائيل، وقال: “وقت ما بدّو حسن نصر الله بتكون الدولة عاجزة، ووقت ما بدّو بيحقنا فياغرا”، وشدّد على أنّ الترسيم تطبيع اقتصادي، ورأى أنّ “حزب الله” قدّم ضمانات أمنية لإسرائيل حوّلته إلى حرس حدود لها.

هذا ورفض أبي نجم مقولة أنّ “حزب الله” ينتقي بنفسه ربطات عنق رئيس المجلس النيابي نبيه بري حرصاً على التمايز الشكلي بينهما، وقال في هذا الإطار إنّ بري لبناني وبينه وبين الحزب زواج بالإكراه.