طوني غرّيب يكشف عن حل لأزمة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد

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كشف رئيس مجلس ادارة مصرف الاستثمار اللبناني LIBANK طوني غريّب في حديث لبرنامج “حديث الساعة” على فوربس الشرق الأوسط، عن بوادر حل لأزمة البرنامج الإصلاحي لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، حيث ظهر اتجاه لتشكيل وفد مشترك للتفاوض على أساس ورقة واحدة.

وأعلن أنّ الورقة التي أعدّها مصرف LIBANK بالتعاون مع الخبير المالي والاقتصادي نيكولا شيخاني شكّلت أساسا لتوحيد البرنامج الإصلاحي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي.

واشار إلى أنّ وزير المال غازي وزني يعمل حاليا على خلق هيئة مشتركة من كل الأطراف لمفاوضة صندوق النقد على أساس ورقة موحّدة.

وتوقّع غريّب تشكيل الهيئة في غضون مهلة لا تتعدّى 10 أيام على أبعد تقدير.