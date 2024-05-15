الأربعاء 7 ذو القعدة 1445 ﻫ - 15 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طوني فرنجية: الحل السياسي لملف النزوح يكون في التعاطي مع الحكومة السورية

منذ 14 ثانية
النائب طوني فرنجية

النائب طوني فرنجية

A A A
طباعة المقال

أشار النائب طوني فرنجية عبر برنامج “مع وليد عبود” على “تلفزيون لبنان” إلى ان “أسوأ ما في جلسة اليوم النيابية أننا لم نتمكن من أن نعكس وحدة اللبنانيين حول ملفّ النزوح الخطير”، معتبرا ان “عدم الظهور بطريقة موحدة في ما يتعلق بملف النزوح يجعل الدول تتعامل معنا بطريقة مختلفة ومغايرة لتعاطيها معنا لو كنّا صفا واحدا”.

وقال: “عندما كنا نتحدث عن خطورة النزوح السوري على لبنان كانوا يعتقدون اننا نتحدث حول هذا الموضوع خدمة للنظام السوري واليوم عادوا الى ما قلناه في هذا المجال”.

وشدد على انه “من مصلحة لبنان أن يساهم أو يتوسط إن تمكّن لرفع العقوبات عن سوريا، فرفع هذه العقوبات يعود بالخير على لبنان على أكثر من صعيد”. وأكد أن “الحل السياسي لملف النزوح يكون في التعاطي مع الحكومة السورية والحل الدولي يكون برفع العقوبات، الحياة وقفة عز لذلك نقول إن كانت الهبات تهدف إلى إبقاء النازحين في لبنان فنحن نرفضها ولا نريدها والهبة إن كانت غير مشروطة وإن أتت لأننا نحمل وزر النزوح السوري عن أوروبا فنحن نرحّب بها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميقاتي استقبل بوغدانوف في المنامة: لبنان يقدر لروسيا عاليا دعمها المستمر له
    سعر سندويش الشاورما يسجّل انخفاضاً في صيدا.. لماذا؟
    ما هي التوصيات التي رفعتها "الكتائب اللبنانية" فيما يخص الوجود السوري في لبنان؟

    الأكثر قراءة

    وزارة الشؤون الاجتماعية
    خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
    عناصر من قوى الأمن
    صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
    الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
    فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!