طوني فرنجية: الوقت حان للخروج من الأزمة.. وهذا الرئيس الذي نريده!

أكد النائب طوني فرنجية أن “تيار المردة” كان ولا يزال منفتحاً على كل أنواع الحوارات، ثنائية كانت أم جماعية”، مشيرًا إلى أن “لا مشكلة لدى “المردة” في أن يتحاور ويلتقي ويعمل مع مختلف الأفرقاء في لبنان، تحت سقف المصلحة الوطنية العامة”.

كما رأى النائب فرنجية خلال العشاء السنوي للمكتب التربوي في “تيار المردة”، أن “الوقت قد حان لنخرُج من مأزق الأزمة ونسلك طريق التعافي، لذلك يتوجبُ علينا أولاً انتخابَ رئيسٍ يتمتعُ بالخبرةِ السياسية، وقادرٍ على توفير الظروف السياسية الملائمة التي نحتاجُ اليها”.

أضاف: “الرئيس الذي نريده، لا بد له من أن يكون مرناً وقوياً، منفتحاً وثابتاً، في الوقت نفسه. كما أننا نريد رئيساً يعرف معنى القيم ويصون الكرامةَ الوطنية، فيضمن حقوق كلّ مواطنٍ، قوياً كان أم ضعيفاً، معافى أم مريضاً، رجلاً أم امرأة، بغض النظر عن جيله ودينه وجنسه”.