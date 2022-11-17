طوني فرنجية يستكمل مسلسل الردود على باسيل.. "جربنا وشفنا"!

رد النائب طوني فرنجية على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عبر “تويتر” كاتباً: “سيبقى سليمان فرنجيه شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد”.

وأضاف: “نحن أيضاً، لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة”.

وختم تغريدته بالقول: “جربنا وشفنا”… أوصلتنا الى “جهنم”.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي رد على كلام رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، حول إعتباره أنّ “انتخاب فرنجية سيعيدنا إلى الـ90 وننتقل من ثلاثية “بري – حريري – الهراوي” إلى ثلاثية “بري – ميقاتي – فرنجية”.

وقال برّي في بيانٍ: “في جميع الحالات ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص بـ: عون – باسيل – جريصاتي”.

يذكر أن باسيل كان قد جدّد “تأكيده عدم دعم ترشيح سليمان فرنجية”، قائلا: “باختصار لأننا لا نتفق معه بالبرنامج السياسي الاصلاحي ببناء الدولة”.