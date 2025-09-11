الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
طوني فرنجيّة من بعبدا: خطة الجيش لا يمكن وصفها إلا بالإيجابية

منذ 34 دقيقة
النائب طوني فرنجيّة رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا،

زار النائب طوني فرنجيّة رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، وقال بعد اللقاء: “نقف إلى جانب رئيس الجمهورية، ونلمس لديه جدّية وشفافية ومصداقية في السعي إلى نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة جديدة عنوانها البناء، بناء ما تهدّم، وإعادة تفعيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية”.

وأضاف فرنجيّة: “فخامة الرئيس يمارس دوره كرئيس لجميع اللبنانيين، حريصًا على كل المكوّنات، ومتمسّكًا بالسلم الأهلي”.

وتابع: “العدو الإسرائيلي لا يميّز بين دولة وأخرى، ووحدتنا كلبنانيين تبقى السلاح الأمضى في مواجهته”، لافتاً إلى أنّ “ما يخدم لبنان هو السلم والاستقرار، وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية بإصرار. كما لمسنا من فخامة الرئيس اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الحياتية التي تهمّ المواطنين”.

وقال: “من الواضح أنّ خطة الجيش اللبناني تركت ارتياحًا واسعًا، ولا يمكن وصفها إلا بالإيجابية”.

