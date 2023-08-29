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طوني فرنجيّة يُشدّد على الحوار: مدخل أساسي لتقريب وجهات النظر

منذ 56 دقيقة
النائب طوني فرنجية

النائب طوني فرنجية

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شدد النائب طوني فرنجية، خلال زياته الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الآباتي جوزيف بو رعد في دير مار روكز في الدكوانة، على أهمية الحوار في لبنان بين مختلف الأفرقاء لا سيما المسيحيين منهم، باعتباره المدخل الأساسي لتقريب وجهات النظر وإعادة بناء الثقة، تمهيدًا لانتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق عجلة الإصلاحات الضرورية”.

فرنجيّة تمنى بحسب بيان لـ “المرده”، أن “يستمر بو رعد في خدمة رسالة الرهبانية وخدمة لبنان خلال فترة توليه الرئاسة العامة، وذلك عبر مختلف المؤسسات والمشاريع الخاصة بالرهبانية الأنطونية، التي قدمت نماذج عملية ناجحة ومتقدمة في لبنان لا سيما على الصعيد التربوي”.

وأكد فرنجيّة “متانة العلاقة بين تيار المرده ومختلف المؤسسات الرهبانية في لبنان، إذ إن الهدف من عمل كل منهم مشترك ومتمثل في الحفاظ على لبنان وهويته، بالإضافة إلى السعي قدر المستطاع، من أجل تطوير مختلف القطاعات الحياتية والإنتاجية فيه”.

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