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طوني نمر يرد على هوغربيتس: "حبذا لو يوفّر ترّهاته"!

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2024 9:52 مساءً
طوني نمر

طوني نمر

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رد خبير الزلازل اللبناني طوني نمر، على عالم الجيولوجيا الهولندي فرانك هوغربيتس، عبر حسابه على منصة “إكس”، كاتبًا: “يستمر السيد فرانك هوغربيتس بإتحافنا بتنبؤاته الزلزالية التي أصبحت مصدر تندّر مختلط بالقرف عند الوسط العلمي المتعاطي لعلم الزلازل”.

وأضاف: “حبذا لو يوفّر على الناس ترّهاته المتنقّلة على حدود الصفائح التكتونية المعروفة، علّها تصادف نقطة ارتكاز زلزالية، ويقارع العلم بالعلم وليس بالهرطقات”.

وأثار راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بعدما أشار أن كوكب الزهرة سيكون في زاوية قائمة مع الأرض ونبتون ما يشير الى احتمال حدوث نشاط زلزالي أكبر في اليوم الخامس عشر أو السادس عشر.

وحذر هوغريبتس من أن الفترة من 15 إلى 16 حزيران ربما تكون الأكثر أهمية، مع احتمال لنشاط زلزالي أكبر يتراوح بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر.

وتحدث أيضا عن بعض المجموعات الهندسية المهمة في اليوم السابع عشر حيث ستكون الأرض مرة أخرى في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون.

وحدد العالم الهولندي تنبؤاته في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويقول إنه وبعد فترة طويلة تم رصد حالات طبيعية غير مألوفة في هذه المناطق، قائلا “بالنظر إلى حجم الشذوذ، أتوقع حدوث زلزال بقوة 6 درجات”.

وحدد أكثر فيقول إن تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضًا شرق إفريقيا ويمكن أن يكون هناك أيضًا نشاط زلزالي بقوة 7 درجات.

ويتابع قائلا إن تركيا وسوريا ولبنان، وخصوصا تركيا، هي المنطقة الأكثر نشاطًا زلزاليًا.

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