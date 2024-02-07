طيران استطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن آخر الاعتداءات الاسرائيلية سجّلت عند منتصف الليل الفائت حيث أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة بني حيان، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات.

وكان العدو قد نفّذ سلسلة غارات بواسطة الطيران الحربي والمسّير بعد ظهر أمس على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف.

واللافت تضرّر شبكتي الكهرباء والمياه والطرقات العامة والداخلية، في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق.

وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حلّق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي، كما أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط.