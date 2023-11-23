الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
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طيران استطلاعي معادٍ صباحاً فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط

منذ 23 ثانية
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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افادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن العدو الاسرائيلي سجل أعلى نسبة اعتداءات وغارات للطيران الحربي والقصف المدفعي منذ عصر أمس وليلا ومنها غارة على بلدة بيت ياحون في عمق القطاع الاوسط التي استهدفت منزلا سقط خلالها خمسة شهداء من المقاومة الاسلامية.

وقد اغار الطيران الحربي المعادي قبيل العاشرة ليلا على تلال بلدات مجدل زون وطيرحرفا وعلما الشعب والقوزح وشمع وعيتا الشعب والناقورة وجبلي اللبونة والعلام وعلى الاودية المجاورة لبلدة طيرحرفا ومجدل زون.
كما ان القصف المدفعي العنيف طال معظم أطراف بلدات القطاعين الغربي و الاوسط فيما استهدفت مسيرة معادية دراجة نارية على طريق بلدة الناقورة حيث اصيب شابين باصابات بليغة نقلوا الى مستشفيات مدينة صور.

وتعيش القرى والبلدات الجنوبية التوتر والحذر الشديدين بعد اتساع رقعة التعديات واستهداف المدنيين والصحافيين وسيارات الاسعاف حيث باتت كل الاجسام المتحركة ليلا ونهارا اهدافًا للعدو الاسرائيلي مما يزيد عدد النازحين بسبب صعوبة الحياة في القرى والبلدات المذكور.

من جهة اخرى، حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف منطقة صور والساحل البحري كما أن العدو أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

قرابة الثالثة فجرا دوى صوت انفجار في سماء الجنوب تبين انه ناتج عن اعتراض صاروخ بواسطة القبة الحديدية المعادية.
وقد أكدت أجهزة امنية في مخيم الرشيدية ان حركة حماس القت القبض على احد العملاء للكيان الصهيوني هو الذي أخبر عن المجموعة الفلسطينية التي استهدفها العدو الإسرائيلي على طريق بلدة الشعيتية التي أودت بحياة أربعة شهداء من بينهم عضوا قياديا في حماس.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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