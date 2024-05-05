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طيران استطلاعي وحربي فوق القطاعين الغربي والاوسط

منذ 33 دقيقة
تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي، أغار منتصف الليل الفائت على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام وبلاط في القطاع الغربي، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي مركز طال محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

كما حلّق الطيران الحربي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وطيلة الليل الفائت وحتى الصباح حلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط مطلقا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وفجراً أطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب بالقطاع الاوسط.

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