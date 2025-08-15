الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية بسبب الاضراب

منذ 39 دقيقة
مطار بيروت

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada، نظراً للاضراب المعلن في شركة الخطوط الجوية الكندية  Air Canada ابتداءً من نهار السبت الواقع في 16 آب 2025، نظراً لأن الخطوط الكندية قد ألغت جميع رحلاتها من والى أوروبا ليوم السبت الموافق في 16 آب 2025. كما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أنها لن تتمكن من قبول صعود أي راكب على متن رحلاتها من بيروت يتابع سفره مع شركة Air Canada ليوم السبت في 16 آب 2025

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الأرقام التالية:
– الخط الأرضي: 01-629999
– الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
– الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908  – 76-680444 –  76-680777:
أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb

