طيران الشرق الأوسط تصدر بياناً بشأن إلغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية ليوم الأحد 17 آب

نظراً لإلغاء الخطوط الكندية رحلاتها من وإلى أوروبا يوم الأحد 17 أغسطس 2025، أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

“لن نتمكن من قبول صعود أي راكب على متن رحلاتنا من بيروت يتابع سفره مع شركة Air Canada ليوم الاحد في 17 آب 2025.

ويرجى من المسافرين أخذ العلم وشكرًا لتعاونكم.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

– الخط الارضي: 01-629999

– الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

– الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908 – 76-680444 – 76-680777:

أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb”