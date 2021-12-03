الجمعة 28 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 3 ديسمبر 2021 |
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طيران “الشرق الأوسط” تعدل إجراءات الدخول الى نيجيريا.. إليكم التفاصيل

منذ 12 دقيقة
طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"

طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"

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أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط بيانا حول تعديل إجراءات الدخول الى نيجيريا، جاء فيه:

“عطفا على القرارات الصادرة عن السلطات النيجيرية في ما يتعلق بتعديل إجراءات السفر بسبب جائحة كورونا، يهم شركة طيران الشرق الاوسط أن تعلن عن التعديلات التالية ابتداء من 5 كانون الاول 2021:

– يتوجب على جميع المسافرين الى نيجيريا الزامية حيازة نتيجة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة من المغادرة مع الزامية ابراز نسخة ورقية أو إلكترونية عند الوصول إلى سلطات المطار، اضافة الى ابراز اثبات للدفع QR Code لاجراء فحص PCR آخر عند الوصول الى نيجيريا.

يتم تسديد ثمن فحص PCR والحصول على QR Code عبر The Nigerian International Travel Portal NITP

-أما بالنسبة للمسافرين المغادرين نيجيريا فيتوجب عليهم ابراز شهادة تلقيح كامل او حيازة نتيجة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة من المغادرة”.

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