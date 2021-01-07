طيران الشرق الأوسط تعلن عن إجراءات جديدة بسبب كورونا

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، ان إجراء فحص الـPCR أصبح إلزامياً قبل الصعود على متن طائراتها من أي بلد كان.

وجاء في البيان:

عطفاً على التعميم الصادرعن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بتاريخ 6/1/2021، حول الإجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداءً من 11/01/2021في ظل تفشي جائحة كورونا،يهم شركة طيران الشرق الأوسط-الخطوط الجوية اللبنانية، ان تعلن ان إجراء فحص PCR أصبح إلزامياً قبل الصعود على متن طائرتهامن أي بلد كان.

لذلك يطلب من الركاب القادمين إلى لبنان كوجهة نهائية على متن شركة طيران الشرق الأوسط:

– على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها وذلك خلال 96 ساعة كحدّ أقصى، من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط القادمة إلى لبنان.

– على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان وجوب تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان والمتوفرة إلكترونيا” من خلال الرابط التالي:https://arcg.is/0GaDnGقبل السماح له بالصعود على متن طيران الشرق الاوسط.

كما يمنع أي مسافر تظهر عليه أي من عوارض مرض الكورونا أو ما يشابهها من الصعود على متن الطائرة.

– يخضع المسافرون لدى الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي إبتداءاً من 11/1/ 2021 الى فحص PCR فوري في المطار و يلتزمون الحجر الفندقي الإلزامي لمدة 48 ساعة في أحد الفنادق المحددة لحين تبلغهم نتيجة الفحص الذي أجري لهم في المطار.

* في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يتابعون بعدها الحجر لمدة خمسة أيام في مكان إقامتهم ومن ثم يجرون فحص PCR آخر عند اليوم السابع من تاريخ وصولهم في أحد المختبرات المصدقة من قبل وزارة الصحة العامة اللبنانية، وذلك على نفقتهم الخاصة.

* في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يجب عليهم حينها إتّباع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص.

– على جميع الركاب القادمين إلى لبنان أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقاً لمدة 48 ساعة في أحد الفنادق التالية المعتمدة من قبل وزارة السياحة في لبنان وبأسعار مخفّضة

وعند وصول الركاب إلى لبنان تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقلهم من المطار إلى الفندق.

الاستثناءات:

• يستثنى من الحجر الفندقي الدبلوماسيون وعائلاتهم، الرسميون، الوفود الرسمية، الضباط وقوات اليونيفيل.

• يستثنى ايضاً الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير أو سجل طبي، ويخضعون فقط لفحص PCR في المطار على سبيل الإحتياط.

• يسمح للركاب الذين غادروا لبنان وعادوا إليه ضمن أسبوع واحد، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الأسبوع التالي، بعدم إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها، ويتوجب على هؤلاء الركاب إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى المطار، ومن ثم يلتزمون أماكن إقامتهم لحين صدور نتيجة الفحص.