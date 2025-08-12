الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
طيران الشرق الأوسط تعلن عن تعديلات على بعض رحلاتها

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2025 12:56 مساءً
طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أنه” عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 10 آب 2025 ، ولأسباب تشغيلية، سيتم:

1) الغاء رحلة العودة دبي – بيروت المسائية المجدولة ليوم الجمعة 15 آب 2025 تحت رقم ME429 (موعد اقلاعها كان 21:40) بحيث سيتم تحويل الركاب على الرحلة ME431 التي تقلع من دبي 02:15 فجر السبت 16 آب 2025 . يمكن للركاب تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات الشركة حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

2) الغاء رحلة العودة الرياض – بيروت المسائية المجدولة ليوم الأحد 17 آب 2025 تحت رقم ME423 (موعد اقلاعها كان 21:10) بحيث سيتم تحويل الركاب على رحلة الظهر ليوم الاحد والاثنين 17 و 18 آب رقم ME425 التي تقلع من الرياض 11:50 ظهراً و يمكن للركاب تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات الشركة حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

3) تعديل جدول مواعيد عدد من الرحلات من وإلى كل من باريس، نيس، فرانكفورت، ميلانو، اثينا، اسطنبول ، القاهرة ، لارنكا، الكويت، الرياض ، الدمام، جدة، الدوحة، أكرا، لاغوس و ابيدجان للفترة الممتدة من يوم الجمعة 15 آب 2025 ولغاية يوم الأثنين 18 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:

 

 

وأضافت الشركة: “يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره”.

