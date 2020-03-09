طيران “الشرق الأوسط” تعلّق رحلاتها من السعودية والكويت وقطر وإليها

أعلنت شركة “طيران الشرق الأوسط” – الخطوط الجوية اللبنانية تعليق رحلاتها “موقتا من المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت وقطر وإليها، حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء القرارات التي اتخذها عدد من الدول بشأن إجراءات إيقاف حركة السفر بهدف الحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأشارت الشركة في بيان الى أن “بهدف توفير أقصى قدر من الدعم والراحة للركاب، قررت إعفاء جميع التذاكر من القيود والغرامات المتعلقة بتذاكر ME( طيران الشرق الأوسط) والتي تشمل: استرداد / إعادة الحجز / عدم الحضور”، لافتةً الى أن “هذا الإعفاء يسري على تذاكر ME (طيران الشرق الأوسط) إلى جميع الوجهات حتى 31 آذار 2020 ضمنا”.

ودعت الركاب الراغبين في “الاستفسار والمساعدة الى الاتصال على مدار 24 ساعة بمركز الاتصالات: 629999 01 أو الخط الساخن رقم: 1330. كما يمكنهم الإتصال بمكاتب مبيعات الشركة أو وكلاء السفر للحصول على مزيد من التفاصيل”.