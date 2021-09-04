طيران الشرق الاوسط أعلن شروط السفر الى هولندا

“عطفا على القرار الصادر عن السلطات الهولندية بعد تخفيض تصنيف لبنان لناحية انتشار وباء كورونا”، أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط في بيان، تعديل إجراءات السفر من لبنان الى أمستردام وفق ما يلي:

– يسمح لحاملي تأشيرة VISA من نوع C Type وغير ملقحين بالدخول الى أمستردام شرط حيازة:

نتيجة فحص PCR سلبية 72 ساعة قبل موعد السفر وإذن خاص من السفارة الهولندية في لبنان.

– يسمح لحاملي تأشيرة Visa من نوع Tpye C والملقحين بالكامل بالدخول الى امستردام شرط حيازة:

نتيجة فحص PCR سلبية 72 ساعة قبل موعد السفر اضافة الى شهادة التلقيح.

– يسمح لمواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي وحاملي تأشيرة (VISA) من نوع D Type دخول هولندا شرط حيازتهم على:

شهادة تلقيح (جرعتين منذ 14 يوما على الأقل)

أو نتيجة فحص PCR سلبية قبل 72 ساعة من موعد سفرهم.

اللقاحات المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، هي: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Covishield and Sinovac-Coronavac.

للمزيد من المعلومات يمكن مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 – [email protected]

أو زيارة: www.mea.com.lb.