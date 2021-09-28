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طيران الشرق الاوسط: تعديل قيود السفر الى بريطانيا

28 - سبتمبر - 2021
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا

طيران الشرق الاوسط

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان اليوم، تعديل قيود السفر الى المملكة المتحدة – لندن. وجاء في البيان ما يلي:

“عطفا على القرار الصادر عن السلطات البريطانية في ما يتعلق بتعديل قيود السفر الى لندن، يهم شركة طيران الشرق الاوسط أن تعلن عن التعديلات التالية ابتداء من 4 تشرين الاول 2021 وفق ما يلي:

المسافر الملقح بالكامل هو إما: الملقح في إطار برنامج التطعيم المعتمد في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية أو برنامج اللقاح في المملكة المتحدة في الخارج أو غيرها من الجهات الصحية المعترف بها من قبل المملكة المتحدة”.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الرابط التالي: https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england#changes-to-international-travel-rules

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