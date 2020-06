طيران الشرق الوسط اعلنت إعادة فتح المطار وجدول الرحلات من 1 لغاية 22 تموز المقبل

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان اليوم، انه عطفا على البيان الصادر بتاريخ 23 حزيران 2020، توضح ما يلي:

“يسمح بدخول المسافرين العرب والأجانب إلى لبنان وفق الشروط التي كانت معتمدة من قبل الأمن العام اللبناني قبل جائحة كورونا Covid-19. يستثنى من ذلك الرعايا السوريون والفلسطينيون اللاجئون في سوريا الراغبون بالعبور برا إلى سوريا والذين لا يستوفون شروط الدخول إلى لبنان بسبب إقفال الحدود البرية إلا في حال حيازتهم على موافقة من السلطات السورية تسمح لهم بالعبور إلى سوريا”.

اضافت: “يقسم المسافرون القادمون إلى لبنان إلى قسمين:

القسم الاول: المسافرون القادمون من دول يتوفر فيها فحص PCR.

الشرق الأوسط: عمان – القاهرة.

الخليج العربي: ابو ظبي – الدمام – دبي – جدة – المدينة المنورة – الرياض.

أوروبا: اثينا – بروكسل – فرانكفورت – جنيف – لارنكا – لندن – باريس.

أفريقيا: أكرا – لاغوس.

القسم الثاني: المسافرون القادمون من دول لا يتوفر فيها فحص PCR.

الشرق الأوسط: بغداد – البصرة – النجف – إربيل.

الخليج العربي: الدوحة – الكويت.

أوروبا: مدريد – كوبنهاغن – يريفان – ميلانو – روما.

أفريقيا: أبيدجان”.

وتابعت: “الإجراءات في ما خص الدول التي يتوفر فيها فحص الـPCR

على المسافرين القادمين إلى لبنان من بلدان يتوفر فيها فحص PCR الخضوع لهذا الفحص، باستثناء الأطفال دون خمس سنوات، في المختبرات المرخصة من قبل السلطات المحلية وذلك قبل 96 ساعة أي أربعة أيام على الأكثر قبل موعد المغادرة وعليهم إبراز نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters قبل المرور إلى دائرة الهجرة. في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، يمنع المسافرالمعني من الصعود إلى الطائرة.

لدى الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، يجرى للمسافرين على متن شركة طيران الشرق الأوسط فحص PCR آخر، على نفقة الشركة، وعليهم الإلتزام بالحجر المنزلي لحين صدور نتيجة الفحص الجديد الذي أجري في المطار وتبلغ نتيجة الفحص إلى المسافر خلال 24 – 48 ساعة عبر رسالة نصية مع نسخة الكترونية. تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تحصيل قيمة هذا الفحص من المسافرين ولن تضاف إلى كلفة بطاقات سفرالشركة.

الإستثناءات:

– يسمح بنقل ركاب الى لبنان دون حيازة فحص PCR على متن شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من الدول التي يتوفر فيها فحص PCR وذلك في حال كانوا ركاب ترانزيت عن طريق دول أخرى لا يتوفر فيها الفحص.

– يسمح للركاب الذين غادروا لبنان وعادوا إليه خلال فترة أسبوع واحد بعدم إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها حتى لو كانت من البلدان المتوفر فيها فحصPCR . (على سبيل المثال: المغادرة يوم الجمعة 17 تموز، العودة يوم الجمعة 24 تموز).

الإجراء المتبع في الدول التي لا يتوفر فيها فحص الـPCR:

يخضع مسافرو شركة طيران الشرق الأوسط الوافدون من بلدان لا تجري فحص الـPCR إلى فحص PCR أول على نفقة شركة طيران الشرق الأوسط لدى وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي. على المسافرين إجراء فحص ثان على نفقتهم الخاصة بعد 72 ساعة وذلك في احد المختبرات المعتمدة وفق إرشادات وزارة الصحة العامة وعليهم الإلتزام بالحجر المنزلي لحين صدور نتيجة الفحص الجديد عبر رسالة نصية مع نسخة الكترونية.

بالنسبة للركاب القادمين من الدول غير المتاح فيها فحصPCR للجميع، والذين أجروا الفحص هنالك خلال 96 ساعة من تاريخ الرحلة الى لبنان و كانت نتيجته سلبية، فانه من الممكن إعفاؤهم من اجراء فحص PCR آخر بعد مرور 72 ساعة من وصولهم الى لبنان، ويعود البت في ذلك الى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار.

النتائج الإيجابية

في حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية في ما خص أحد المسافرين الذين وصلوا إلى لبنان، عليه / عليها التقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة بهذا الشأن إلى حين التعافي وذلك وفقا للبروتوكول الطبي المتفق عليه.

بالنسبة لجميع الركاب القادمين إلى لبنان

يمنع أي مسافر تظهر عليه أي من عوارض مرض الكورونا أو ما يشابهها من الصعود إلى الطائرة.

على جميع المسافرين القادمين الى لبنان ملء الإستمارة الصحية المطلوبة من وزارة الصحة اللبنانية قبل المغادرة عبر الانترنت أو قبل تسجيل الوصول على رابط الوزارة التالي: https://arcg.is/0GaDnG والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها.

على المسافرين القادمين الى لبنان باستثناء العسكريين والدبلوماسيين وأفراد المنظمات الدولية وقوات اليونيفيل واللبنانيين المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو تعاونية الموظفين، حيازة بوليصة تأمين صحية عالمية أو محلية صالحة لمدة الإقامة تتضمن تغطية علاج فيروس كورونا طيلة فترة الإقامة داخل الأراضي اللبنانية، أو بامكانهم الإستحصال على تلك البوليصة من خلال الموقع الإلكتروني www.covid19travelcare.com/web أو عند كنتوارات التأمين لدي وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

على المسافرين التقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة.

بالنسبة لجميع الركاب المغادرين من لبنان.

يرجى من المسافرين الامتثال لجميع القوانين والأنظمة ومتطلبات السفر، بما في ذلك قواعد الدخول/الخروج في البلدان التي يسافرون منها وإليها، وذلك على مسؤوليتهم لأنها عرضة للتغيير في أي وقت نظرا للظروف الراهنة.

على سبيل المثال لا الحصر بعض الأمثلة حول السفر من لبنان إلى:

– تركيا: الموعد النهائي لقبول دخول اللبنانيين غير محدد بشكل نهائي حتى الآن.

– اليونان: يجب تعبئة الإستمارة الصحية المتوفرة إلكترونياً على الرابط التالي: https://travel.gov.gr/#/ قبل 48 ساعة من تاريخ السفر على الأقل. في حال الموافقة، يتم ارسال QR Code الى المسافر يتوجب ابرازه في المطار عند المغادرة و لدى الوصول.

– قبرص: يجب إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من تاريخ السفر وعلى المسافر إبراز نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Countersقبل المرور إلى دائرة الهجرة وعند الوصول. ولا يخضع المسافر لفترة الحجر الصحي الإلزامي.

– القاهرة: يجب تعبئة الإستمارة الصحية المتوفرة عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters مع وجوب حيازة تأمين صحي لغير المصريين.

– دبي: إبتداء من 7 تموز، يجب إجراء فحص PCR حال وصول المسافر إلى منافذ القدوم. أما بالنسبة للحجر الصحي فشروطه تختلف بين إمارتي دبي وأبو ظبي.

– أوروبا: لن يسمح للمسافرين اللبنانيين الحائزين على تأشيرة شنغين فيزا فئة سيSchengen Visa Type C وهم غالبية اللبنانيين بالدخول إلى معظم دول الإتحاد الأوروبي، علما أن هذه الشروط تخضع للتعديل باستمرار.

شراء بطاقات السفر يمكن لجميع المسافرين المغادرين لبنان على متن طيران الشرق الأوسط شراء بطاقات السفر من خلال:

– مكاتب السياحة والسفر والدفع بموجب شيك مصرفي بالدولار الأميركي أو ببطاقة إئتمان محلية.

– موقع الشركة الإلكتروني www.mea.com.lb أو مركز الإتصالات MEA Call Center والدفع ببطاقة ائتمان عالمية (Int’l Credit Card).

جدول رحلات طيران الشرق الوسط من 1 تموز و لغاية 22 تموز ضمنا:

إن أوقات وتواريخ جميع الرحلات في الجدول أدناه قد تخضع للتعديل في ضوء الحصول على الأذونات من قبل السلطات الأجنبية المختصة.

الطائرات المغادرة من البلدان التي تجري فحص PCR

الطائرات المغادرة من البلدان التي لا تجري فحص PCR

1 – الرحلات التجارية:

من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول* أيام التشغيل من 1 إلى 22 تموز 2020

باريس ME211 07:55 11:35 باريس ME212 13:40 18:55 يومياً باستثناء 9 و 16

باريس ME205 15:55 19:30 باريس ME206 09:05 14:15 9-11-12-16-18-19

لندن ME201 08:10 11:15 لندن ME202 13:00 19:35 يومياً باستثناء 2-4-8-10-13-15-20-22

فرانكفورت ME217 07:10 10:25 فرانكفورت ME218 12:00 16:50 3-4-5-7-9-10-12-14-16-17-19-21

جنيف ME213 07:25 10:35 جنيف ME214 11:45 16:35 4-6-8-13-15-20-22

بروكسل ME215 07:05 10:35 بروكسل ME216 11:35 16:45 4-6-8-11-14-18-21

ميلانو ME235 08:05 11:00 ميلانو ME236 12:00 16:35 13-20

روما ME231 08:35 11:10 روما ME232 12:20 16:30 9-16

مدريد ME241 09:15 13:15 مدريد ME242 14:45 20:25 9-16

كوبنهاغن ME225 16:05 19:15 كوبنهاغن ME226 20:15 01:15 3-7-10-14-17

اسطنبول ME265 08:25 10:20 اسطنبول ME266 11:20 13:15 يومياً باستثناء 1-4-8-11-15-18-22

أثينا ME251 08:20 10:15 أثينا ME252 11:15 13:00 4-7-9-14-16-21

أثينا ME253 20:00 21:55 أثينا ME254 22:55 00:40 12-19

لارنكا ME261 15:15 15:55 لارنكا ME262 16:35 17:20 5-7-9-10-12-16-17-19

القاهرة ME 304 15:25 15:45 القاهرة ME 305 16:45 19:00 2-5-8-9-12-14-16-19-21

دبي** ME428 07:30 11:45 دبي ME429 12:45 15:05 يومياً

أبيدجان ME575 09:05 13:30 أبيدجان ME576 15:00 01:05 2-6-7-9-14-21

** دبي من 1 إلى 6 تموز رحلات إجلاء

2- رحلات الإجلاء:

من بيروت إلى الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الوجهة الى بيروت الرحلة الانطلاق* الوصول* أيام التشغيل من 1 إلى 22 تموز 2020

جدة ME368 08:00 10:30 جدة ME369 11:30 13:55 3-9-16-17

الرياض ME422 07:50 10:10 الرياض ME423 11:10 13:35 2-4-9-15-16-18-22

الدمام ME442 07:25 09:55 الدمام ME443 10:55 13:30 1-10-17

الكويت ME402 08:40 10:55 الكويت ME403 11:55 14:15 1-2-3-5-10-13-15-16-17-20

الدوحة ME436 08:15 11:00 الدوحة ME437 12:00 14:55 يومياً باستثناء 3-7-11-13-15-18-20-22

أبوظبي ME418 07:50 12:00 أبو ظبي ME419 13:00 15:15 1-3-4-5-7-10-12-13-17-19-21

يريفان ME275 06:50 09:50 يريفان ME276 10:50 12:00 14

لاغوس ME571 09:05 13:50 لاغوس ME572 15:20 00:00 3-17

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

3- وجهات أخرى: نيس، أكرا،عمان، بغداد، أربيل، النجف، البصرة سيتم الإعلان عن مواعيد رحلاتها لاحقا”.