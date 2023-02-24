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ظاهرة "النّكات" بعد كلّ كارثة.. هل اللبنانيّون غير خائفين؟

منذ 32 دقيقة
النكتة نوع من الهروب

النكتة نوع من الهروب

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مع كلّ حدث أو كارثة، تنتشر نكات لا تعدّ ولا تحصى عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ في لبنان، وآخرها كانت الهزات الأرضيّة المتتالية التي شعر لها المواطنون، وأدّت إلى هروبهم من منازلهم في أوقات عدّة.

في هذا الإطار، تعتبر الاختصاصيّة في علم النّفس الاجتماعيّ الدكتورة مي مارون، أنّ الشّخص يتماهى مع الكارثة الكبرى من خلال نشر النّكات، وهذا ما تبيّن بعد الهزّة الأرضيّة الأخيرة يوم الإثنين الماضي، ففي دقائق معدودة انتشر عدد كبير منها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وتضيف، في حديث لموقع mtv: تُعتبر النّكتة في هذه الظّروف نوعًا من الهروب، لكن هذا لا يعني أن اللّبنانيين غير خائفين، بل، على العكس، هم يشعرون بتعب كبير من جرّاء الأوضاع الاقتصاديّة السّيّئة، وقدرة التحمّل لديهم تراجعت، وإلا، كيف يمكن تفسير لجوء النّاس إلى الشّوارع في عدد من المناطق عند وقوع الهزّة”؟

وتقول مارون: “النّاس خائفون لكنّهم يعوّضون من خلال النّكات، فالهزّة الأرضيّة تنشر شعور عدم الأمان، وأنّ الجميع معرّض للخطر، إذاً، هم خائفون من المجهول”.

فيما تدعو مارون بعض الاختصاصيّين النّفسيّين إلى التطوّع لمتابعة حالة عدد لا يُستهان به من اللّبنانيّين، فما نمرّ به في البلد ليس سهلاً على الإطلاق.

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