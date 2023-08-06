الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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عائلة الطفلة نايا حنا تطالب بعدم نشر أي أخبار "كاذبة"!

منذ 5 دقائق
الطفلة نايا حنا

الطفلة نايا حنا

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شكرت عائلة الطفلة نايا حنا “الإعلاميين الكرام والأصدقاء والأٌقارب الأعزاء وجميع الأشخاص الذين أظهروا لنا تعاطفاً كبيراً ومحبة، على أفكاركم الطيبة وصلواتكم”.

وأكدت العائلة في بيان لها على أن “نايا فتاة قوية، وهي لا تزال تحارب لتعود إلينا”.

وأضاف البيان: “نطلب منكم فقط الاستمرار في الدعاء، وسنوافيكم بآخر مستجدات حالتها، ونأمل أن نعلن عن أخبار جيدة بمشيئة الله، يرجى التحلي بالصبر وعدم نشر أي أخبار كاذبة، لأنها تستنزف طاقتنا التي نحتاجها لدعم نايا وبعضنا البعض، استمروا في الدعاء لنايا!”.

وأصيبت نايا قبل أيام برصاصة طائشة دخلت على إثرها في غيبوبة، وهي ترقد في المستشفى.

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