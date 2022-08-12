عائلة المودع تقطع طريق الأوزاعي احتجاجاً على توقيفه

لا تزال حادثة المودع بسام الشيخ حسين تتفاعل بعد احتجازه عدداً من الموظفين والعملاء، أمس الخميس، في “فيديرال بنك” للحصول ‏على وديعته نقداً بالدولار الأميركي‎.‎

وبعد الاتفاق على تسديد مبلغ 30 ألف دولار للشيخ حسين مقابل إنهاء عملية الاحتجاز، تفاجأت عائلته بإصدار المحامي العام التمييزي ‏في بيروت إشارة لتوقيفه ليلاً، بخلاف الاتفاق بالإفراج عنه بعدما سلّم نفسه للقوى الأمنية‎.‎

وعلى الإثر، نفّذت عائلة الشيخ حسن اعتصاماً عند طريق عام الأوزاعي، حيث يقطن، وقطعوا الطريق احتجاجاً على توقيفه، رافعين ‏لافتات كُتب عليها: “بسام مش إرهابي… بسام بطل”.‏

وأكدت والدته أنّ “بسام ليس لصّاً ولا نصّاباً، إنّما ابني كان يطالب بحقّه‎”.‎

وبالأمس، شهدت الحمراء حادثة هي الأخطر منذ بدء الأزمة المصرفية، مع إقدام الشيخ حسن على اقتحام “بنك فيديرال”، واحتجاز من ‏بداخله بقوّة السلاح، لأكثر من 6 ساعات، قبل أن تفضي المفاوضات لإنهاء العملية مقابل تسديد مبلغ 30 ألف دولار كجزء من ‏وديعته‎.‎