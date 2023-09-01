عائلة والد "لين طالب": لن نقبل بأقلّ من عقوبة الإعدام

شدّدت عائلة والد الطفلة المغدورة لين طالب في مؤتمر صحافي على أنّها لن تقبل “بأقلّ من عقوبة الإعدام”، وتوجّهوا للقضاة بالقول “أنتم دخلتم التاريخ”.

وكانت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قد أصدرت قرارها الظني في قضية اغتصاب الطفلة ووفاتها.

حيث اعتُبِر فعل خال الطفلة ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 في قانون العقوبات، كما اعتُبر أنّ ما حصل للطفلة لين ينطبق على جريمة القتل عمداً وفق المادة 549 من هذا القانون، وطلبت القاضية محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنصّ على عقوبة الإعدام.

وأوجبت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في الشمال.

وكانت نصار ختمت تحقيقاتها في القضية منذ أيام، وأحالت الملف على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لإبداء المطالعة في الأساس تمهيداً لإصدار قرارها الظني.

كما استمعت إلى إفادة أطبّاء شرعيين وضعوا تقاريرهم عن الطفلة الضحية.