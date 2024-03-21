عادل عسيران: المطلوب من أميركا أن تتحمّل مسؤولية هذا الوضع  وهي التي تحمي إسرائيل

حيا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي عادل عسيران “الأمهات اللبنانيات في عيدهن، وخص الأمهات الجنوبيات والامهات الشهيدات اللواتي قدمن القرابين والتضحيات والشهداء في المواجهة المستمرة مع العدو الإسرائيلي”.

وقال في بيان: “إن الام اللبنانية اليوم هي ركيزة المجتمع ومدماك من مداميك الوطن الى جانب الرجل، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للوطن، وإن شرف الأمومة وما ترتبه عليها من مسؤوليات، لم يحل دون قيامها برسالتها السامية في خدمة الوطن والمواطن”.

وتابع :”ان الام اللبنانية هي المكافحة والمناضلة والمزارعة والصناعية لبناء أسر متكافلة، متضامنة مع ازواجهن، وتوفير سبل العيش الكريم لأفرادها. واذا كانت المرأة في عصرنا الحاضر عماد المجتمع وركيزة بنيانه وعنوان تقدمه، فإن الواجب يحتم علينا أن نصل إلى تشريعات اكثر انصافا لها، وخصوصا المرأة المتزوجة”.

وأضاف: “كل التحيات للام اللبنانية، المرأة المجاهدة الصابرة المكافحة في سبيل العيش الكريم، وأترحم على أمي في هذا العيد الذي يمر هذا العام سوداويا نظرا للعدوان الإسرائيلي في فلسطين وغزة وجنوب لبنان حيث اغتالت إسرائيل الامومة والطفولة وجعلت من العيد حزينا ومأسويا وممزوجا بالالم والمعاناة، لكن الصبر مفتاح الفرج وبقعة ضوء في هذا الليل الحالك بالسواد”.

وختم :”ان استمرار هذا التوحش بالقتل في غزة والضفة الغربية والجنوب اللبناني، هو مسؤولية الدول جمعاء فلم يحصل في وقتنا القريب حالة كهذه الحالة المجرمة، ان المطلوب من الولايات المتحدة الاميركية ان تتحمل مسؤولية هذا الوضع وهي التي تحمي إسرائيل، اننا لسنا ممن شاركوا في مجاور هتلر في 40 القرن الماضي. كفى الاستمرار في هذه المجازر وعلى الدول ان تضع حدا لهذا الحال في هذا الوقت “.