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عادوا سباحة إلى طرابلس.. والصليب الاحمر يعاينهم

منذ 3 ساعات
قارب يحمل مهاجرين

قارب يحمل مهاجرين

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في جديد قضية المراكب التي أوقفت بالامس في قبرص وكانت تقلّ سوريين حاولوا الهروب بطريقة غير شرعية انطلاقا من طرابلس، فقد تبيّن ان هؤلاء رموا بأنفسهم في البحر بعدما كان المهرّب عمد إلى الفعل نفسه، وقد عادوا سباحة إلى الشاطئ اللبناني.

وقد حضرت إلى المكان عناصر من الصليب الاحمر لمعاينتهم والتأكد من وضعهم الصحي.

من جهة ثانية أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن السوري ف.غ.ش ادعى لدى مخفر بلدة بريتال بأن مجهولين أقدموا على خطف شقيقه “م” بعد استدراجه عن طريق تطبيقات التواصل الإجتماعي وإيهامه بتأمين سفره إلى الخارج.

وطلب الخاطفون 35 ألف دولار فدية لإطلاق سراحه.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

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