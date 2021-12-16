عازار: الإقفال التام لم يعد قراراً صائباً وهذه اللقاحات سيَتم إعتمادها لصغار السن

رأى رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة لقاح كورونا عيد عازار، أنّ “تسكير البلد نهائياً لم يعد قراراً صائباً”، مشيراً إلى أنّ “عملية الـ “Lock Down” لغير الملقحين هدفها دفع الناس إلى اللقاح”.

وفي حديثٍ تلفزيوني، قال عازار: “الناس “ضد اللقاح” في لبنان أصبحوا أقل من أوروبا، وعدم الرغبة بأخذ اللقاح متعلق بالفئات العمرية تحت العشرين”.

وأضاف، “طبع اللبناني هو أنه يحب أن يتأكد من الأمر قبل القيام به، وتردد الصغار في لبنان بأخذ اللقاح يفيد من هم أكبر سناً والذين أساساً يجب حمايتهم أولاً”.

وأكّد أنه، “من الآن فصاعداً سنعتمد لقاحات فايزر واللقاح الصيني لصغار السن”.

وأردف عازار: “لا يوجد مكننة للدولة وهناك تساهل في موضوع المنصات الإلكترونية للتسجيل، ولا نملك أي جهاز أو آليات تسمح لنا بتتبع مرضى كورونا في لبنان، وكل قراراتنا في لبنان غير مبنية على الارقام