عاصم عراجي: الأدوية تهرب إلى سوريا والشركات تبتز الدولة عن طريق صحة المريض

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن معظم المستلزمات الطبية كانت تأتي من الخارج بالدولار والآن لا دولار لكن هناك مخازن فيها مستلزمات طبية وأدوية ما يعني ان أصحاب الشركات يخزنون الأدوية.

وقال في حديث تلفزيوني: المستوردون حجزوا المستلزمات الطبية والأدوية في مخازنهم.

مضيفاً أنه وبعد التفتيش والمداهمات من قبل وزارة الصحة وجدنا أدوية سرطانية موجودة على الحدود أكثر مما هي في العاصمة ما يعني ان الأدوية تهرب إلى سوريا.

وأشار عراجي بأن الشركات تبتز الدولة عن طريق صحة المريض وأنا تواصلت مع مصرف لبنان واتفقنا معهم ان مصرف لبنان سيدفع فوراً المستلزمات الأولوية أي لمرضى غسيل الكلى.