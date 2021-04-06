عاصم عراجي: الانفلاش الصحي سبب للهدر

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر”:

“الانفلاش لمراكز الاستشفاء والمختبرات والتصوير الشعاعي بدون خارطة صحية او ضوابط سبب من أسباب التعثر الحاصل بالقطاع الصحي، مثلا بلبنان (٦٧) مركز لتمييل شرايين القلب، نسبيا اربعة اضعاف مراكز فرنسا، كذلك مراكز القلب المفتوح والتصوير بالرنين المغناطيسي والخ

الانفلاش الصحي سبب للهدر”.

الانفلاش لمراكز الاستشفاء والمختبرات والتصوير الشعاعي بدون خارطة صحية او طوابط سبب من أسباب التعثر الحاصل بالقطاع الصحي، مثلا بلبنان (٦٧)مركز لتميل شرايين القلب،نسبيآاربعة اضعاف مراكز فرنسا، كذلك مراكز القلب المفتوح والتصوير بالرنين المغناطيسي والخ

الانفلاش الصحي سبب للهدر — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) April 6, 2021