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عاصم عراجي: المال السائب اوصلنا الى الهاوية

9 - يونيو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه “باختصار الوضع الذي اوصلنا الى الهاوية، هو المال السائب الذي يعلم الناس الغير أوادم الحرام”.

في سياق متصل، أشار عراجي الى ان لجنة الصحة النيابية لطالما كانت على تنسيقٍ كامل مع وزارة الصحة على الصعد كافّة منها كورونا وأزمة الدواء، لافتاً الى كبر حجم المشكلة.

وقال: “حجم انقطاع الادوية كبير جداً في السوق وينطبق على الكميات الأكبر من الأدوية، والظروف اليوم صعبة بسبب انهيار الليرة اللبنانية”.

وأضاف: “يفترض توزيع الدواء المخزّن في المستودعات على السوق، وعلى مصرف لبنان تأمين الدعم لهم لأن هناك حالات صعبة قد تؤدي الى وفاة في حال انقطاع الدواء”.

وأكد عراجي أن تحديد الأولويات هو حل سريع ومستدام، وهذه المرحلة تحتاج لإجراءاتٍ قاسية ونحن كلجنة صحة نيابية لن نقبل أن يكون الدواء غائباً عن المواطن وهو متوافر في المستوعبات.

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