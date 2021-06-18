عاصم عراجي: المطلوب تسوية.. حرام!

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عرجي عبر “تويتر” قائلاً: “حرام ما يحصل بالبلد، بالرغم من المحاولات التي قامت بها لجنة الصحة النيابية، لحل ازمة فقدان الدواء بسبب الاشكال بين مصرف لبنان ومستوردين الدواء، الا محاولاتنا لم يكتب لها النجاح، بسبب التعنت لدى الفرقاء “.

وأضاف عراجي: “المطلوب، قرار من اللجنة الوزارية، بتسوية تفرض على الطرفين، قبل وقوع الكارثة الدوائية”.

إلى ذلك، يصطدم اللبنانيون بأسوأ كوابيسهم يوماً بعد يوم إذ تستفحل الأزمة الاقتصادية وتحمل إليهم كل المخاوف التي سمعوا تحذيراتها وانتابهم قلق الوصول إليها.

وتعتبر أزمة الدواء التي يعاني منها لبنان حالياً واحدة من أبرز الأمثلة على هذا الواقع الذي يعانيه اللبنانيون، فالأدوية في حالة انقطاع دائم، ومخزونها يتلاشى تحت ضغط السوق وعمليات الاحتكار والتخزين، وفي المقابل، تأخير وعرقلة وتقنين في عملية الاستيراد نتيجة انتظار اعتمادات الدعم التي يصدرها مصرف لبنان، التي تتأخر لصعوبة تأمين الدولارات اللازمة.

حرام ما يحصل بالبلد،بالرغم من المحاولات التي قامت بها لجنةالصحة النيابية،لحل ازمة فقدان الدواء بسبب الاشكال بين مصرف لبنان ومستوردين الدواء،الا محاولاتنا لم يكتب لها النجاح،بسبب التعنت لدى الفرقاء

المطلوب،قرار من اللجنة الوزارية،بتسوية تفرض على الطرفين،قبل وقوع الكارثة الدوائية — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) June 18, 2021