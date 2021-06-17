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عاصم عراجي: "كل طرف بيحط الحق على الطرف الثاني والمواطن الضحية"

17 - يونيو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أنه بعد عدة اجتماعات للجنة الصحة النيابية مع مصرف لبنان ومستوردي الأدوية، خلال الاسابيع الماضية لحل المشكلة الناشئة بين مصرف لبنان ومستوردي الأدوية، وألا سنكون امام استفحال ازمة فقدان الدواء، وبعد اجتماعي مع مستوردي الدواء البارحة، بلغت انهم لم يكن بإمكانهم استيراد الدواء قبل ان يدفع لهم مصرف لبنان ما لهم، على اللجنة الوزارية الاجتماع بصورة طارئة والضغط على الطرفين كل طرف، بيحط الحق على الطرف الثاني والمواطن الضحية”.

يذكر أنه يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومعيشية ووجودية غير مسبوقة، إذ فقدت الليرة اللبنانية قيمتها ولم يعد الشعب قادر على تأمين معيشته ما يشكل خطراً كبيراً على الاستمرار في هذا الوضع.

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