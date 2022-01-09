عاصم عراجي: هذا هو الشرط الاساسي للعودة بأمان الى المدارس

أيّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي قرار وزير التربية عباس الحلبي بالعودة الى المدارس.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “الانقسام حاصل في معظم دول العالم على موضوع فتح المدارس والCDC اوصت بفتح المدارس ولكن بشرط وقرار وزارة التربية هو لانقاذ العام الدراسي”.

ولفت الى ان “عدد المرضى الذي يدخل الى المستشفيات لا يزال نسبيا منخفضا مقابل عدد الحالات المصابة وهذا يؤكد ان اللقاح يعطي نتيجة”.

واعتبر ان الشرط الاساسي للعودة بأمان الى المدارس وهو تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره والابلاغ عن الحالات.

واقترح ان نأخذ الاسبوع المقبل كأسبوع نتفحّص فيه إن كان عدد الحالات سيرتفع مع فتح المدارس وعلى اساسه نعود لندرس القرار .

وشدد على ان “على مدراء المدارس والمدرسين ان يكونوا هم خفراء على الطلاب وعلى تطبيق الاجراءات الوقائية من كورونا “.

واعتبر انه “على وزارة الصحة ان تتواصل ووزارة التربية مع نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة فكلفة علاج كورونا اذا اصيب اي طالب مرتفعة جدا”.

وقال: “ان اقتربت نسبة اشغال الاسرة في المستشفيات الى 95% سأدعو ليس فقط لاقفال المدارس بل لاقفال البلد وعلى الحكومة الاجتماع لمساعدة الوزراء المعنيين في المساعدات الطارئة للقطاع الصحي”.