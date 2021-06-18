عاصم عراجي: هناك من لا يريد العمل على توحيد الصناديق الضامنة

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن الأطباء خلال الفترة الأخيرة، عرّضوا انفسهم للخطر بشكل كبير، بالرواتب نفسها التي يتلقونها، ولأنهم من أصحاب التخصصات الدقيقة، فمغادرتهم ستؤثر على نوعية الخدمات الطبية.

واضاف في حديث تلفزيوني أنه يُحكى عن استعانة بمؤسسات دولية، ونحن في وضع طبي صعب وللاسف هناك من لا يريد ان يعمل على توحيد الصناديق الضامنة، ربما لأن لأحد الاشخاص منافع.

ولفت الى أن المؤسسات تقف على رجليها لأن المريض هو الضحية ومن يتكبد فرق التسعيرة، وهو لم يعد قادرا على ذلك.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتخلفت الدولة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.