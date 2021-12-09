عاصي: الأسعار المخفّضة للأدوية ستُنشر خلال أسبوعين

اعتبرت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمي عاصي أن القطاعين الاستشفائي والطبي حالهما كما حال البلد في ظل رفع الدعم، وغياب الحلول بيد الجهات المعنية.

وأشارت في حديث إذاعي الى أن النقابة تتعاون مع وزارة الصحة ويجري التنسيق الدائم بين الطرفين لبلورة آلية تحدد الربح والتكاليف على المستلزمات، ووعدت بأن يتم نشر الأسعار المخفّضة على موقع وزارة الصحة في خلال أسبوعين كحد أقصى.

يذكر أنه ارتفعت أسعار أدوية “الأمراض المزمنة”، ما دفع بالبعض إلى التحذير من “موت جماعي” يهدد حياة فقراء هذا البلد.

الارتفاع الكبير بالأسعار جاء بعدما قررت الحكومة اللبنانية، منتصف تشرين الثاني، تقليص الدعم الذي كانت تؤمنه لاستيراد تلك الأدوية، وعلى إثر ذلك ارتفعت أسعارها ما بين 10 و12 ضعفاً.

وتأتي خطوة الحكومة في ظل العجز المالي الذي ترزح تحته البلاد منذ نحو عامين جراء الأزمة الاقتصادية الحادة، ما دفعها منذ أسابيع إلى البدء بتطبيق سياسة تقليص الدعم عن السلع الأساسية المستوردة كالوقود والأدوية.