“عالبارد المستريح.. سرقة مولد كهرباء وقوارير غاز في البترون!!

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن إقدام مجهولين ليلاً على سرقة محتويات منزل في بلدة الدوق البترونية.

وتبين أنّ الفاعلين أخذوا ما يكفيهم من الوقت لتنفيذ عملية السرقة. ومن المسروقات مولد كهربائي بقوة 30 KVA وهو بحاجة إلى ونش لنقله بالاضافة الى مولد آخر صغير و6 قوارير غاز.

كما قاموا بتفكيك كاميرات المراقبة والكابلات الكهربائية الخاصة بها وجهاز تلفزيون والمحتويات الثمينة. وهي المرة الثالثة التي تتعرض فيها منازل على أطراف القرية للسرقة بواسطة الكسر والخلع.

وناشد أهالي الدوق الأجهزة الأمنية المختصة تكثيف دورياتها في البلدة وسائر البلدات البترونية بعد تزايد عمليات السرقة في المنطقة. وعلى إثر ذلك حضرت قوة أمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات.