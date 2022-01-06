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“عاملات كينيات يفترشن الأرض”… بيرم تواصل مع اللواء إبراهيم

منذ 12 دقيقة
وزير العمل مصطفى بيرم

وزير العمل مصطفى بيرم

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أعلن مكتب وزير العمل ​مصطفى بيرم​، أنه “فور تلقي الوزير اتصالًا من رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ السيدة ​كلودين عون​ مشكورة، أخبرته به عن تواجد عاملات من الجنسية الكينية، يفترشون الأرض أمام مبنى قنصلية بلادهم”، مؤكدة أن الوزير “بادر إلى التواصل مباشرة مع مدير عام الأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، الذي وعد بإتخاذ الإجراء المناسب فورًا، حرصًا على كرامتهن”.

وفي السياق، أكد بيرم، بحسب بيان المكتب، أنه لا يوجد “تهاون فيما يخص كرامة الإنسان كائنا من كان، كما والحرص على سمعة لبنان واللبنانيين”.

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