عامل الوقاية مفقود في لبنان.. والقطاع الصحي بخطر

عاد موسم كورونا الى الواجهة من جديد، يرتفع عدد الاصابات بشكل سريع بعد اشهر من الانخفاض الملحوظ، وسط انهيار الوضع الصحي في لبنان، لا وزارة تراقب في موسم سياحي كبير، فيما اصبحت جملة “لا داعي للهلع” من الماضي واصبح الهلع موجود وبشكل كبير معنا يومياً.

اكد البروفسور رائف رضا ان “اللقاحات تحمي الاشخاص من كورونا لكنها لا تمنع الاصابة به”، مشيرا إلى ان “عامل الوقاية مفقود في لبنان وعلى المواطنين تلقي اللقاح الرابع والالتزام بالاجراءات الوقائية”.

وأوضح رضا في حديث لـ”صوت لبنان” أن “اكثر الاصابات BA5 هي في اميركا واوروبا وفرنسا بنسبة 50 في المئة، هذا الفيروس بحاجة الى فحص جيني لكشفه وهو ليس موجودا في كل المختبرات ووصل هذ المتحور الى لبنان من القادمين من الخارج بسبب عدم اجراء فحص PCR ” محذرا من أن “القطاع الصحي في لبنان بحالة الخطر”.

كما اتهم وزارة الصحة بالتقصير قائلا: “ووزارة الصحة غائبة عن السمع، على وزير الصحة تقديم الاستقالة كونه عاجز عن تحقيق اي انجاز بخصوص المرضى”.