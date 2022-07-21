الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عامل الوقاية مفقود في لبنان.. والقطاع الصحي بخطر

منذ 5 دقائق
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

عاد موسم كورونا الى الواجهة من جديد، يرتفع عدد الاصابات بشكل سريع بعد اشهر من الانخفاض الملحوظ، وسط انهيار الوضع الصحي في لبنان، لا وزارة تراقب في موسم سياحي كبير، فيما اصبحت جملة “لا داعي للهلع” من الماضي واصبح الهلع موجود وبشكل كبير معنا يومياً.

اكد البروفسور رائف رضا ان “اللقاحات تحمي الاشخاص من كورونا لكنها لا تمنع الاصابة به”، مشيرا إلى ان “عامل الوقاية مفقود في لبنان وعلى المواطنين تلقي اللقاح الرابع والالتزام بالاجراءات الوقائية”.

وأوضح رضا في حديث لـ”صوت لبنان” أن “اكثر الاصابات BA5 هي في اميركا واوروبا وفرنسا بنسبة 50 في المئة، هذا الفيروس بحاجة الى فحص جيني لكشفه وهو ليس موجودا في كل المختبرات ووصل هذ المتحور الى لبنان من القادمين من الخارج بسبب عدم اجراء فحص PCR ” محذرا من أن “القطاع الصحي في لبنان بحالة الخطر”.

كما اتهم وزارة الصحة بالتقصير قائلا: “ووزارة الصحة غائبة عن السمع، على وزير الصحة تقديم الاستقالة كونه عاجز عن تحقيق اي انجاز بخصوص المرضى”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير علي حمية
    حمية يعلن عن خمسة اقتراحات قوانين معجلة إصلاحية بامتياز
    نيد برايس (أرشيفية من رويترز)
    الخارجية الأميركية: على القادة اللبنانيين التصرف بجدية وبشكل طارئ
    نسيب غبريل
    غبريل يشرح لـ"صوت بيروت انترناشونال" تداعيات اضراب موظفو مصرف لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي