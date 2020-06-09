عامية 17 تشرين: على الناس أن تسقط حكومة اللا ثقة ولا تترك للمنظومة فرصة التبرؤ منها

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أعلنت عامية 17 تشرين، في بيان، أنه “منذ اليوم الأول لتسمية حسان دياب مروراً بمسار التأليف وصولاً إلى التكليف، أثبتت حكومة المستشارين انها ليست سوى نسخة متكررة عن الحكومات المتعاقبة منذ اكثر من ثلاثين عاماً”.

وقالت، “لم تثبت فضيحة سلعاتا والتعيينات الأخيرة وقوافل المازوت المهربة بالعلن ان حكومة العهد والحزب الحاكم مستمرة في سياسة الإنكار للانهيار الحاصل في البلد وحسب، بل هي حكومة أيضا غياب الكفاءة وانعدام المسؤولية”.

وأضافت، “الناس لا تعاند ولا تحترف المواجهة. الناس تقرأ بشكل صحيح ما جرى ويجري. لذلك يظهر أكثر من اي وقت مضى أن اسقاط الحكومة الحالية هو المدخل لاستكمال اسقاط المنظومة السياسية المالية الحاكمة”.

وتابعت، “على الناس أن تسقط حكومة اللا ثقة ولا تترك للمنظومة فرصة التبرؤ منها”. وختمت، “حسان دياب إرحل الآن”.

أقدم عدد من الثوار إلى قطع الطريق الدولية عند مفترق بلدة شانيه بالإطارات المشتعلة، وذلك استنكارا لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها لبنان واللبنانيين وقد جرى اقفال الطريق بالاتجاهين.

تجمع عدد من الثوار وسط ساحة تقاطع ايليا احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع وسط هتافات مطالبة بالنزول الى الشارع وتصعيد التحرك للضغط من اجل تغيير الواقع وذلك وسط انتشار لعناصر الجيش في المكان.

وكان المحتجون قد انطلقوا بمسيرة جابت شوارع المدينة وصولا الى إيليا.

ودعا الثوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة اللبنانيين للنزول “إلى الشارع الآن” لإسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، وللسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية تتمتع بصلاحيات تشريعية.