الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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عام دراسي مترنّح... إليكم التفاصيل

منذ 4 دقائق

إغلاق المدارس أخطر على الاطفال من كورونا

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أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أنّ العام الدراسي الجديد لا يزال مترنحاً، مشيراً الى أنّه قد يكون شبه طبيعي في المدارس التي حلت مشاكلها بالاتفاق مع الأساتذة فيما سيكون متعثراً في مدارس أخرى.

وشدّد عبود، في حديث الى “صوت كل لبنان”، على أهمية المراقبة والتدقيق للتأكد من حصول الأساتذة على الرواتب والحوافر التي على أساسها تمت دولرة الأقساط.

ورداً على سؤال، أوضح عبود ان حق الاضراب دستوري وهو مكفول بالقانون، لذا فإنّ إمضاء أي تعهدات بعدم الاضراب في منتصف العام الدراسي غير قانوني ولا تبعات قانونية له في حال التزم الأساتذة بقرار الإضراب إن حصل.

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