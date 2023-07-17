"عبء اللاجئين على لبنان" محور نقاشات بين حنكش ونائب ألمانيّ

التقى النائب الياس حنكش في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، النائب في البرلمان الألماني والعضو في الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني كريستوف بلوش، يرافقه مدير مكتب مؤسسة كونراد اديناور في لبنان مايكل باور، وحضر اللقاء منسق العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبدالله.

وقد استحوذ موضوع اللاجئين السوريين في لبنان على حيز كبير من المناقشات، لا سيما بعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي الأخير في الموضوع، حيث أنّ اللاجئين يشكلون عبئًا على لبنان لا يمكنه تحمله في وضعه الحالي، وقدم حنكش عرضاً مسهباً عن خطة الكتائب لحل الأزمة.

كما تناول اللقاء العلاقات بين البلدين وأهمية الدور الذي تلعبه ألمانيا في دعم الاقتصاد اللبناني، كما ودعم التحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت.