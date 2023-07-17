الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"عبء اللاجئين على لبنان" محور نقاشات بين حنكش ونائب ألمانيّ

منذ 13 دقيقة
النائب الياس حنكش التقى النائب الألماني كريستوف بلوش

النائب الياس حنكش التقى النائب الألماني كريستوف بلوش

A A A
طباعة المقال

التقى النائب الياس حنكش في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، النائب في البرلمان الألماني والعضو في الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني كريستوف بلوش، يرافقه مدير مكتب مؤسسة كونراد اديناور في لبنان مايكل باور، وحضر اللقاء منسق العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبدالله.

وقد استحوذ موضوع اللاجئين السوريين في لبنان على حيز كبير من المناقشات، لا سيما بعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي الأخير في الموضوع، حيث أنّ اللاجئين يشكلون عبئًا على لبنان لا يمكنه تحمله في وضعه الحالي، وقدم حنكش عرضاً مسهباً عن خطة الكتائب لحل الأزمة.

كما تناول اللقاء العلاقات بين البلدين وأهمية الدور الذي تلعبه ألمانيا في دعم الاقتصاد اللبناني، كما ودعم التحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت.

    المزيد من أخبار لبنان

    بلدية الدوير
    بعد أزمة مياه حادّة.. حملة لإزالة التعديات عن الشبكة العامة في الدوير
    مولوي التقى مراجع روحية وسياسية
    الواقع الأمنيّ في بيروت على طاولة مولوي ومراجع روحية وسياسية
    جان إيف لودريان
    مهمّة "ملء الوقت الضائع".. لودريان من الدوحة إلى باريس فبيروت!

    الأكثر قراءة

    سبينيس
    بالفيديو - أفعى في "spinneys" ضبية!
    البعوض- تعبيرية
    وصفة في مطبخك تعالج لدغات البعوض.. تعرف عليها
    فيتامين د
    مكملات "فيتامين د".. ما هو أفضل وقت لتناولها؟