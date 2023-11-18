عباس إبراهيم: على اللبنانيين تحدي "حزب الله" إن أرادوا ذلك

وصف مدير الأمن العام اللبناني السابق اللواء عباس إبراهيم، علاقته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنها “عادية جداً”.

واستبعد اللواء إبراهيم في حديث مع “الشرق” انتخاب رئيس في لبنان في الوقت الحالي، قائلاً: “عندما يصبح هناك رئيس جمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات سيتم تعيين رؤساء أو مسؤولين أصيلين في المواقع الشاغرة” بالدولة اللبنانية.

وقال إن اللبنانيين يتركون البلاد لأسباب اقتصادية، وليس بسبب “حزب الله”. وأوضح رداً على سؤال أنه “إذا كان صحيحاً أنهم يغادرون بسبب اليد الثقيلة لحزب الله، فليتفضلوا ويواجهوا معنا، لأننا نحن أيضاً لا نقبل أن يطغى حزب على الحياة السياسية”.

واعتبر عباس أن ما يجري الآن في غزة ربما يكون عقّد الأمور أكثر لناحية انتخاب رئيس للجمهورية لأن الوضع الحالي لمجلس النواب غير القادر للأسف على إنتاج رئيس نتيجة تركيبته وعدم وجود أقلية وأكثرية فيه، يجعل أكثر فأكثر من الموضوع الخارجي عنصراً حاسماً في انتخاب الرئيس، وفي توقيت انتخابه.

وأضاف “برأيي أن المملكة العربية السعودية، وإيران، والولايات المتحدة، هم اللاعبون الأساسيون في هذا الموضوع. طالما ليس هناك اتفاق، وطالما أن نتيجة ما يجري في غزة وسّع الهوة والفجوة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هذا الموضوع أصبح أكثر صعوبة”.