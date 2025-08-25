عباس إبراهيم: لوضع ملف المفقودين اللبنانيين والعفو عن السجناء السوريين على الطاولة معًا

كتب اللواء عباس إبراهيم عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: “يتم التداول في الكواليس وبفعل الاتصالات القائمة في موضوع إصدار عفو عام عن مجموعة من السجناء السوريين الموقوفين بأحكام قضائية في السجون اللبنانية، وهذا أمر إيجابي إذا ما صبّ في مصلحة تحسين العلاقات اللبنانية – السورية”.

وسأل: “لكن، ماذا عن ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية الذي سعينا كما سعى كثر إلى معالجته؟ أليس من مقتضيات المصلحة اللبنانية – السورية وبعدما بلغت الأمور ما بلغته أن يوضع الملفان على الطاولة ويُقفلا معاً وبالتوازي صوناً لكرامة لبنان واللبنانيين وحفاظاً على السيادة ومبدأ الندية وحقوق اللبنانيين أينما كانوا، ولا سيما وأن الحكم استمرارية في تحمّل المسؤولية؟”.