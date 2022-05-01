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عباس الجوهري: "حزب الله" سعى لتأمين جماعته ما خلق تفاوتاً اجتماعياً داخل البيئة الشيعيّة

1 - مايو - 2022
المرشّح عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك - الهرمل الشيخ عباس الجوهري

المرشّح عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك - الهرمل الشيخ عباس الجوهري

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لفت المرشّح عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك – الهرمل الشيخ عباس الجوهري لـmtv الى ان “الإنماء المتوازن لم يُنفذّ ودفعنا كل الفواتير في المقاومة ولا يُزايدنَّ علينا أحد والانتخابات ليست استفتاء على المقاومة بل على ما قدّمه الجناح السياسي للحزب طوال 30 سنة في المنطقة”.

واضاف: “على “حزب الله” أن يكون جزءاً من الدولة وعندما تنهار الدولة يعيش الأفراد في جحيم والمازوت تحوّل إلى تجارة والحزب لم يُقدم برنامجاً عاماً للنهوض بالاقتصاد بل سعى لتأمين جماعته ما خلق تفاوتاً اجتماعيًّا داخل البيئة الشيعيّة”.

وشدد الجوهري على انه “حرام استخدام الخبرات العسكرية لـ”حزب الله” علينا ومعركتنا هي معركة التعدّدية في البيئة الشيعيّة وهذا أمر يفيدها ونريد أن تجري الانتخابات بكل روح رياضيّة ونتقبّل النتائج والخوف ليس في قاموسي وإذا فزت سأزور السعودية وإيران لأنّ الصداقة مع دول الخليج تهمّني ولا أريد العداوة مع إيران”.

واكد الجوهري “نحن مضطرّون لأن نتحالف مع مَن يُمثّل التمثيل المسيحي في بعلبك – الهرمل وهو أنطوان حبشي ومن يُمثّل السنّة لإحداث التغيير وأدعو اللبنانيين المغتربين والمقيمين إلى انتخابنا والتوجّه إلى صناديق الاقتراع لتثبيت وجودهم وضمان وجود المسيحيين في المنطقة ولن أكون زعيماً وأريد أن أُحطّم مفهوم الزعامة”.

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