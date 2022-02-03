عباس الحلبي: التعليم الحضوري أساسي والمدرسة الرسمية بخطر

اعتبر وزير التربية عباس الحلبي أن “التعليم الحضوري أساسي والمتعاقدون يصوّرون وكأني في مواجهة معهم في وقت وظيفة وزير التربية هي حماية التعليم وسعيت قدر الامكان لتحقيق مطالب المعلمين بالتعاقد”.

وقال الحلبي في حديث لـmtv: إما ان نتمكن من إنقاذ المدرسة الرسمية والمعلم والتلميذ في المدرسة الرسمية او نفشل.

وتابع “كل أستاذ يحصل على 90 دولاراً من الجهات المانحة مشروطة بالحضور وقد بدأوا يتقاضونها والمدرسة الرسمية بخطر والتلميذ في المدرسة الرسميّة بلا علم”.

وأضاف الحلبي “ذاهبون الى مكان لا نرغبه وسأحاول تأمين الدعم من الجهات المانحة لانقاذ الوضع وما يهمني هو استكمال العام الدراسي”.

ورداً على سؤال، قال: “من السابق لأوانه حسم موضوع الامتحانات الرسميّة ولا نريد أن نصل إلى حزيران وتموز والتعليم الرسمي لا يزال على إضرابه فحينها لا يمكننا إجراء امتحانات فقط للمدارس الخاصة”.

وأعلن “أنني أعمل مع رئيس الجامعة اللبنانية على تحسين مستوى الجامعة الأكاديمي وسأحيل ملف تفريغ المتعاقدين الى مجلس الوزراء لاقراره لكنني أدعوهم للعودة عن الاضراب لأنه لا يجوز ان يبقى طالب الجامعة اللبنانية بلا تعليم”.