الجمعة 3 رجب 1443 ﻫ - 4 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عباس الحلبي: التعليم الحضوري أساسي والمدرسة الرسمية بخطر

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2022 12:34 صباحًا
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير التربية عباس الحلبي أن “التعليم الحضوري أساسي والمتعاقدون يصوّرون وكأني في مواجهة معهم في وقت وظيفة وزير التربية هي حماية التعليم وسعيت قدر الامكان لتحقيق مطالب المعلمين بالتعاقد”.

وقال الحلبي في حديث لـmtv: إما ان نتمكن من إنقاذ المدرسة الرسمية والمعلم والتلميذ في المدرسة الرسمية او نفشل.

وتابع “كل أستاذ يحصل على 90 دولاراً من الجهات المانحة مشروطة بالحضور وقد بدأوا يتقاضونها والمدرسة الرسمية بخطر والتلميذ في المدرسة الرسميّة بلا علم”.

وأضاف الحلبي “ذاهبون الى مكان لا نرغبه وسأحاول تأمين الدعم من الجهات المانحة لانقاذ الوضع وما يهمني هو استكمال العام الدراسي”.

ورداً على سؤال، قال: “من السابق لأوانه حسم موضوع الامتحانات الرسميّة ولا نريد أن نصل إلى حزيران وتموز والتعليم الرسمي لا يزال على إضرابه فحينها لا يمكننا إجراء امتحانات فقط للمدارس الخاصة”.

وأعلن “أنني أعمل مع رئيس الجامعة اللبنانية على تحسين مستوى الجامعة الأكاديمي وسأحيل ملف تفريغ المتعاقدين الى مجلس الوزراء لاقراره لكنني أدعوهم للعودة عن الاضراب لأنه لا يجوز ان يبقى طالب الجامعة اللبنانية بلا تعليم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المحلّل السّياسي ​خلدون الشريف
    خلدون الشريف: لا اعتقد بأن هناك انتخابات!!
    الجيش اللبناني
    مداهمات للجيش في بلدة المشرفة الحدودية وحي الشراونة ـــ بعلبك
    مصرف لبنان
    توضيح هام من مصرف لبنان حول العلاقة مع مصرف BNP Paribas

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    خزنة مقفلة
    اشترت بيتا جديدا… ومفاجأة تحت السجادة كانت بانتظارها
    الدولار
    الدولار الأسود يعاود تحليقه.. فكم سجّل؟
    بيروت
    ما حقيقة الدوي الذي سمع في عدد من المناطق؟