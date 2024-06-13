عباس فواز زار وزير الخارجية.. والسبب؟

زار الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، حيث تم التداول في مواضيع اغترابية ودور الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في هذا المجال.

واطلع فواز الوزير بوحبيب على نشاطات الجامعة العامة والجهود المبذولة على مستوى تأسيس فروع ومجالس وطنية وقارية جديدة، لا سيما في قارة أوقيانيا، قارة أفريقيا، البرازيل واليابان، مع انضمام العديد من المغتربين إلى صفوف الجامعة ضمن بنيتها التنظيمية”.

وقال: “تعمل الجامعة على تنفيذ توصيات مؤتمرها العالمي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 10/11/2022، حيث تسعى دائما لجمع المغتربين تحت عباءتها مانعة تسلل من يرغب باستعمال اسمها من دون أي مسوغ شرعي”، مؤكداً أن “الجامعة هي الممثل الشرعي للمغتربين، ووفق نظامها الأساسي هي مؤسسة مدنية، غير سياسية، غير مذهبية وغير طائفية تعمل على إعلاء اسم لبنان في الخارج وتعزيز دور المغتربين في الوطن الأم”.