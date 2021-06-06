عباس مرتضى: لضرورة التكاتف للعبور بلبنان الى بر الأمان

دعا وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى إلى “القيام بتحرك جدي من أجهزة الدولة والمعنيين لإعادة الثقة العربية بلبنان لجهة معالجة ما يعتبره الأشقاء العرب تهديدا لأمنهم الإجتماعي”.

وحذر من أنه في حال استمرار قرار “الأشقاء وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية بمنع دخول المنتوجات اللبنانية إلى أراضيها سنكون أمام كارثة زراعية واقتصادية ستصيب المزارعين والمصدرين على حد سواء”.

وأشار إلى أن “قناعتنا في بناء وطن سليم ليست جديدة في برنامجنا وممارساتنا السياسية من مطالبتنا القديمة الجديدة بإلغاء الطائفية السياسية الى مناشدة المعنيين برسم السياسات التنفيذية تاريخياً بضرورة إنصاف المناطق المحرومة ابتداء من عكار وبعلبك الهرمل في سبيل إنماء عادل ومن ثم متوازن”.

وجدد الدعوة إلى “إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في المحافظتين تجنب الطلاب شر الطرق وعناء المواصلات وتقرب المسافات بين العلم والحدود، وهذه ليست مطالب شعبوية بل متطلبات وضرورات البقاء، وللأسف هي رهن باستقرار البلد ورجوح كفة العقل في بنائه”.

ودعا جميع القوى السياسة إلى “ضرورة التكاتف للعبور بلبنان الى بر الأمان”.