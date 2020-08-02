عبدالصمد تحسم الجدل بشأن الإصابات بكورونا في تلفزيون لبنان

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

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نفت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، في اتصال ل”تلفزيون لبنان” مساء اليوم “وجود أي إصابة بفيروس كورونا، بين العاملين في التلفزيون”، مؤكدة أن “ما أشيع عن الأمر غير صحيح”.

وكشفت أن “إحدى الموظفات في المديرية الإدارية في تلفزيون لبنان، تعرضت للاصابة بكورونا، وهي لم تختلط بأحد من زملائها، وهي حاليا في الحجر الصحي، مع اتخاذها كامل إجراءات الوقاية والتباعد”.

وأكدت أن “الوضع في التلفزيون طبيعي، والجميع يتبعون إجراءات التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، عند الدخول والخروج، وقبل البرامج”.

ودعت إلى “عدم تضليل الجمهور، وعدم نشر الأخبار من دون التحقق من صحتها، والتأكد من صحة أي خبر قبل نشره، تجنبا لأي تضليل، أو خلق أي نوع من التنمر للاشخاص المصابين، وهو أمر يؤدي بالضرر للشخص المصاب ولمحيطه، وكل المجتمع والتلفزيون”.

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